Япона мать! Олимпиада теряет главную звезду

Высоки шансы, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю так и не выступит в Пекине.
27-летний японский фигурист все еще не явился в Китай, пропустив командные соревнования.
При этом, казалось бы, Ханю всех успокоил, через Федерацию конькобежного спорта Японии заявив: "Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Сделаю все возможное".
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Однако медиа в самой Японии допускают, что у Юдзуру – коронавирус, и он не примет участия в Играх-2022.
Эти слухи лишь усилило сообщение на мониторах для журналистов в Пекине во время тренировки фигуристов-танцоров. Согласно Yahoo Sports Japan, оно гласило: "Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнований (WD — withdraw").
Организаторы списали это сообщение на технический сбой, но если информация о снятии Ханю с Игр-2022 таки подтвердится, миллионы фанатов будут в трауре. Как ни крути, Юдзуру – главная звезда Олимпиады.
Отметим, что короткая программа у мужчин в Пекине состоится 8 февраля, произвольная – 10-го.
Добавим, что в конце декабря Ханю стал первым фигуристом, сделавшим четверной аксель. Это произошло на чемпионате Японии. Правда, исполнил его Юдзуру с недокрутом.
Смотрите, как Ханю выиграл Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
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