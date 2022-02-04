Наезд в Пекине: Россия и США повздорили на Олимпиаде

Столкновение россиян и американцев произошло в ходе соревнований фигуристов

Танцевальные пары РОК и США / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская танцевальная пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью столкнулась на льду Пекина с дуэтом из РФ Виктория Синицина/Никита Кацалапов во время разминки перед ритм-танцем командного турнира по фигурному катанию.

Пара из США

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Пара из РФ

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Россияне обвиняют американца Закари Донохью в том, что тот задел голову Виктории Синициной, проезжая мимо нее. После этого Никита Кацалапов крикнул что-то нелицеприятное в адрес Донохью.

"Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас, – приводит слова Кацалапова Спорт-Экспресс. – Не помню, что я сказал Донохью. Не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал".

При этом первопричиной скандала Кацалапов назвал тот факт, что на льду одновременно разминались аж пять пор – мол, было тесновато.

Американская сторона пока столкновение с россиянами не комментирует, а радуется своей победе – Хаббелл/Донохью выиграли у Синициной/Кацалапова ритм-танец, поспособствовав лидерству США после трех видов командного турнира из восьми.

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РОК идет вторым.