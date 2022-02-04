Никаких контактов с россиянами. Украинская бобслеистка исключает дружбу с представителями РФ

Первая бобслеистка из Украины на Олимпийских играх Лидия Гунько объяснила свою позицию в отношениях с российскими спортсменами

Лидия Гунько - первая бобслеистка из Украины на Олимпийских играх / Фото: Getty Images

По мнению 28-летней спортсменки, которая поразила болельщиков эффектной прической, пока идет агрессия со стороны Российской Федерации в отношении Украины, ни о какой дружбе не может быть и речи.

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"Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт.



Стараешься дистанцироваться от всего этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадало много друзей и знакомых", – сказала Гунько в интервью CNN.

У самой Гунько есть родственники как в Украине, так и в России, и она говорит, что обе группы будут ее поддерживать.

"Мы одна семья, и мы должны поддерживать друг друга".





Отметим, что с транспортировкой боба-саней Лидии Гунько в Китай возникла проблема. Пекинцы заломили огромную цену на тестирование ее снаряжения на коронавирус. Впрочем, все для спортсменки решилось благополучно.

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Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах. По словам нашего министра спорта, он будет доволен и одной наградой.