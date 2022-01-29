И эту прическу не увидят на Олимпиаде: украинская бобслеистка поразила своими косичками

Главная красотка предстоящих Игр в Пекине уже известна – это Лидия Гунько!

Лидия Гунько / Фото: Instagram

28-летняя Лидия Гунько на Олимпиаду в Китай улетела с эффектной прической – спортсменка сделала себе сине-желтые косички.

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Главная красотка Игр, стало быть, уже известна!

Вот только во время самих соревнований сине-желтых косичек не будет видно, ведь Лидия будет выступать в шлеме, впервые в истории Олимпиад представляя Украину в женском бобслее.

БЫЛО

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СТАЛО

"Вот это красотка!"

"Вау! Какая прическа!"

"Пишешь историю" – подбадривают Лидию Гунько ее фолловеры в Instagram.

Отметим, что с транспортировкой боба-саней Лидии Гунько в Китай возникла проблема. Пекинцы заломили огромную цену на тестирование ее снаряжения на коронавирус. Впрочем, все для спортсменки решилось благополучно.

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Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.

Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. Министр спорта будет доволен и одной наградой.