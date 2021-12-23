22 декабря 22:30 Онлайн
Атлетик 1
Реал 2
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 декабря, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На зимних Играх в Китае, до старта которых остается 43 дня, Украина будет довольна и одной медалью
Абраменко - наша надежда и на Пекин
Абраменко - наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что у него скромные медальные ожидания от выступлений наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

Она пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Реклама

"Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", – приводит слова Гутцайта uspa.com.ua.

Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт
Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт / Фото: Facebook

"Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине".

Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

"Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат", – сказал министр спорта.

Аналитики прогнозируют, что Украина останется без медалей на Играх в Пекине
Аналитики прогнозируют, что Украина останется без медалей на Играх в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Ранее аналитический портал Gracenote сделал прогноз медального зачета зимней Олимпиады-2022. По их версии, награды Игр добудут 27 стран, среди которых не будет Украины.

Олимпиада-2022
Олимпиада-2022 / Фото: Reuters

Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде, в Пхенчхане-2018, единственную награду Украине, золотую, принес фристайлист Александр Абраменко.

Реклама

Александр Абраменко
Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Добавим, что на недавних Играх в Токио Украина выиграла всего одно золото, благодаря Жану Беленюку, что стало худшим результатом нашей страны на летних Олимпиадах за время независимости.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Ливерпуль

26 дек

14:30

Лидс

1.15

8.70

15.50

Манчестер Сити

26 дек

17:00

Лестер

1.20

7.20

12.50
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять