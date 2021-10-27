Дырка от бублика: перспективы Украины на Олимпиаде-2022

Аналитический портал Gracenote сделал прогноз количества медалистов зимней Олимпиады-2022. К сожалению, перспективы сборной Украины на Играх в Пекине далеко не радужные

Аналитики прогнозируют, что Украина останется без медалей на Играх в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

В своем прогнозе аналитики Gracenote не видят Украину в числе медалистов Олимпийских игр в Пекине.

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По версии аналитического портала медали на Играх выиграют 27 стран.

Больше всего наград завоюет Норвегия – 44, из которых золотой пробы будет 22.

Российские спортсмены, которые будут выступать под вывеской ОКР (Олимпийского комитета России), выиграют 38 медалей. Аналитики Gracenote прогнозирует команде из трех букв рекордное количество наград. Добавим, что на Олимпиаде-2018 россияне получили 17 медалей.

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Замыкает Топ-3 медалистов сборная Германии. Немецкие спортсмены завоюют 27 наград.

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К сожалению, Украины в списке медалистов нет. Нам остается надеяться на украинских спортсменов, которые сумеют опровергнуть прогнозы аналитиков.

Ранее мы сообщали, что в Пекине представили новый дизайн олимпийских медалей.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года. А Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.