Все пропало! Организаторы Олимпиады испортили планы украинских биатлонистов

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда в подготовке к Играм в Пекине

Юрай Санитра не знает, чего ожидать от Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

До начала Олимпийских игр-2022 осталось менее двух месяцев и всего три этапа Кубка мира. За это время тренерский штаб сборной Украины должен вывести спортсменов на пик формы к старту соревнований.

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"В Пекине будет специфическая Олимпиада, ведь мы практически ничего не знаем о трассе, условиях, стрельбище. Не знаем, какой будет общая ситуация с организацией в олимпийском поселке. Поэтому не знаю, чего ожидать от этих Олимпийских игр. Хочу как можно лучше подготовить команду, чтобы было меньше негативных влияний на то, чтобы хорошо выступить.

Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Было бы хорошо, если бы кто-нибудь мог поехать и увидеть трассу, стрельбище, поселок, но в этой ситуации уже нереально. И еще скажу: был шокирован, когда неделю назад открыл программу Олимпиады и увидел, что нам ее радикально изменили. Первый старт должен был быть 10 февраля, а теперь 5 февраля будем бежать эстафету.

В Хохфильцине завершилась мужская эстафетная гонка / Фото: Getty Images

Для меня это большая новость, нужно сделать коррекции в подготовке: меняется общая стратегия акклиматизации до первого старта, решаем много моментов. В Пекин планируем вылететь в среду, 26 января, почти сразу после завершения этапа в Антгольц-Антерсельве. Тогда будет 8-9 полных дней на акклиматизацию на месте проведения соревнований", – рассказал Санитра в интервью Суспильному.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Напомним, что в этом году нас ждет традиционная "Рождественская гонка", которая состоится 28 декабря в немецком Рупольдинге. Украину на ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, почему в Украине вымирает биатлон. Самый популярный вид зимнего спорта в Украине может исчезнуть из-за отсутствия снежных зим, считает Богдан Цымбал.