Скандал в биатлоне: легенда лишилась главного трофея из-за российской допингистки

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение передать "Большой хрустальный глобус" сезона-2013/14 от Кайсы Макаряйнен к Туре Бергер. Все из-за нарушения антидопинговых правил россиянкой Ольгой Зайцевой.

После пересчета очков норвежская биатлонистка опередила соперницу на пять баллов.

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Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг объяснил, почему спустя 8 лет приняли решение отобрать победу в общем зачете у финской биатлонистки.

"Наша задача – пересчитать баллы Кубка мира и опубликовать их. Решение является окончательным. Кайса теперь опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первое. Бергер теперь официально является абсолютным победителем.

Мы очень сожалеем, потому что прошло так много лет. Кроме того, это повлияло на двух спортсменов, которые не сделали ничего плохого.

Мы не чувствуем себя хорошо, забирая Хрустальный глобус у Кайсы после стольких лет. Мы выясним, нужно ли Кайсе вернуть его, чтобы его можно было отдать Туре, или мы дадим Туре новый, и обе спортсменки будут объявлены победительницами", – приводит слова Биттерлинга yle.fi.