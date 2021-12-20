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Скандал в биатлоне: легенда лишилась главного трофея из-за российской допингистки

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 декабря, 21:02
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В связи с аннулированием результатов Ольги Зайцевой в сезоне 2013/14, норвежка Тура Бергер обошла финку Кайсу Макаряйнен в общем зачете Кубка мира
Кайса Макаряйнен отдаст свой Большой хрустальный глобус Туре Бергер
Кайса Макаряйнен отдаст свой Большой хрустальный глобус Туре Бергер / Фото: Getty Images

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение передать "Большой хрустальный глобус" сезона-2013/14 от Кайсы Макаряйнен к Туре Бергер. Все из-за нарушения антидопинговых правил россиянкой Ольгой Зайцевой.

После пересчета очков норвежская биатлонистка опередила соперницу на пять баллов.

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Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг объяснил, почему спустя 8 лет приняли решение отобрать победу в общем зачете у финской биатлонистки.

"Наша задача – пересчитать баллы Кубка мира и опубликовать их. Решение является окончательным. Кайса теперь опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первое. Бергер теперь официально является абсолютным победителем.

Мы очень сожалеем, потому что прошло так много лет. Кроме того, это повлияло на двух спортсменов, которые не сделали ничего плохого.

Мы не чувствуем себя хорошо, забирая Хрустальный глобус у Кайсы после стольких лет. Мы выясним, нужно ли Кайсе вернуть его, чтобы его можно было отдать Туре, или мы дадим Туре новый, и обе спортсменки будут объявлены победительницами", – приводит слова Биттерлинга yle.fi.

Кайса Макаряйнен
Кайса Макаряйнен / Фото: Reuters

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После того, как Кайса Макаряйнен лишилась одного титула она стала двукратной обладательницей "Большого хрустального глобуса". А Тура Бергер спустя 8 лет завоевала свой второй титул в карьере.

Ранее мы сообщали, что героя Паралимпиады-2016 Ярослава Денисенко дисквалифицировали до 9 августа 2023 года. Результаты украинца, выступающего в категории незрячих пловцов, аннулированы начиная с июля 2021 года

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