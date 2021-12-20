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Отсутствие снега: биатлонист объяснил, почему в Украине вымирает зимний спорт

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 декабря, 18:12
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Самый популярный вид зимнего спорта в Украине может исчезнуть, считает Богдан Цымбал
Богдан Цымбал
Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Главная причина упадка украинского биатлона – в изменении климата, из-за чего количество дней в году со снежным покровом значительно уменьшилось. Спортсмены не видят смысла готовиться весь год, чтобы выйти несколько раз на старт гонки.

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"У нас сейчас не снежные зимы в Украине. Соответственно, детям негде тренироваться. Чтобы поехать на сборы в Карпаты, для этого нужны средства, а это не дешево. Не все родители могут себе это позволить. Без снега заниматься лыжными видами спорта очень сложно.

Я помню когда только начал заниматься биатлоном, то на соревнованиях выступало много спортсменов. Сейчас может не набраться и 30 человек.

А как тренироваться? Раньше хотя бы были условия. Зачем им тренироваться целый год? Чтобы встать на один месяц на лыжи? Это сложно, не каждый захочет ждать результата через такой промежуток времени, чтобы раз выступить на соревнованиях.

Отсутствие снега зимой – одна из главных причин. Если бы не это, то я уверен, что было бы желание тренироваться", – сказал Цымбал в интервью 24 канал.

Напомним, что 29 декабря в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка", в которой Украину представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы рассказывали, как французский биатлонист Фийон Майе пристыдил Ломаченко – спортсмен не проигнорировал государственный символ и финишировал с флагом Франции.

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Фийон Майе и Ломаченко: почувствуйте разницу
Фийон Майе и Ломаченко: почувствуйте разницу / Фото: Коллаж: Сегодня

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