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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Только не ищите тут Украину: завершилась последняя гонка года в биатлоне

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 декабря, 17:31
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Не ищите в итоговых результатах французского масс-старта украинцев, потому что их даже не было среди участников
Жаклен рулит - в масс-старте и в общем зачете
Жаклен рулит - в масс-старте и в общем зачете / Фото: Reuters

Последнюю биатлонную гонку в 2021 году – мужской масс-старт на этапе Кубка мира во французском Анси – выиграл француз Эмильен Жаклен.

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Всего с одним штрафным кругом Жаклен обставил своего соотечественника Кантена Фийона Майе, допустившего два промаха. Третьим стал норвежец Тарьей Бе.

Украина в этой гонке представлена не была.

ПОЧЕМУ

В гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пять лучших спортсменов по итогам этапа. Основа же мужской сборной во главе с Дмитрием Пидручным этап в Анси пропускала, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде в Пекине. А Тарас Лесюк и Артем Тищенко из дубля, представлявшие нашу страну во Франции, в масс-старт не квалифицировались.

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Кубок мира по биатлону. Анси, Франция
Масс-старт. Мужчины

  • 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (0-0-1-0)
  • 2. Кантен Фийон-Майе (Франция) + 3.5 (1-1-0-0)
  • 3. Тарьей Бе (Норвегия) + 10.3 (0-0-1-0)

Французский биатлонист Эмильен Жаклен возглавил общий зачет Кубка мира, набрав 371 балл. За ним расположились его земляк Кантен Фийон-Майе (369) и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (347). Лучший из украинцев, Дмитрий Пидручный, со 108 пунктами пребывает на 29-й строчке.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Отметим, что Кубок мира по биатлону возобновится 6 января в немецком Оберхофе. Биталонные гонки на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля 2022 года.

Пекин – столица Олимпиады-2022
Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

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Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
315
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Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
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3
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
311
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
307
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
307
6
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
289
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Тарьей Бё Тарьей Бё
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