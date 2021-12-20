Відсутність снігу: біатлоніст пояснив чому в Україні вимирає зимовий спорт

Головна причина занепаду українського біатлону – у зміні клімату, через що кількість днів на рік зі сніговим покривом значно зменшилася. Спортсмени не бачать сенсу готуватися весь рік, щоб вийти кілька разів на старт гонки.

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"В нас зараз не сніжні зими в Україні. Відповідно, дітям немає де тренуватися. Щоб поїхати на збори в Карпати для цього потрібні кошти, а це не дешево. Не всі батьки можуть дозволити собі це. Без снігу займатися лижними видами спорту дуже складно.

Я пам'ятаю, коли тільки почав займатися біатлоном, то на змаганнях виступало багато спортсменів. Нині може не набратися і 30 людей .

А як тренуватись? Раніше хоч би були умови. Навіщо їм тренуватись цілий рік? Щоб стати на один місяць на лижі? Це складно, не кожен захоче чекати на результат через такий проміжок часу, щоб раз виступити на змаганнях.

Відсутність снігу взимку – одна з головних причин. Якби не це, то я впевнений, що було б бажання тренуватись", – сказав Цимбал в інтерв'ю 24 канал.