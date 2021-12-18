Ломаченко присоромили навіть у біатлоні: це зробив француз

Кантен Фійон-Майє, на відміну від Василя Ломаченка, не проігнорував державний символ – у переможному для себе пасьюті біатлоніст фінішував, розмахуючи прапором Франції

Фійон-Майє і Ломаченко: відчуйте різницю / Фото: Колаж: Сьогодні

У французькому Ансі відбулася чоловіча гонка переслідування Кубка світу з біатлону. Її переможцем із великим відривом від росіянина Едуарда Латипова став господар траси – Кантен Фійон-Майє.

Його перевага була такою солідною (понад 16 секунд), що він навіть дозволив собі таку розкіш, як фінішувати із прапором своєї рідної країни – Франції.

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Відразу згадався боксерський поєдинок Ломаченко – Коммі, після якого Василь, святкуючи перемогу, укутався прапором не України, а Аккермана.

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Нагадаємо, за це Ломаченку дісталося чимало критики у соцмережах, зокрема, від Володимира Кличка, котрий обурився: "Що за чортівня?"

Кличко в шоці від вчинку Ломаченка

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Додамо, що українські біатлоністи Тарас Лесюк та Артем Тищенко у гонці переслідування в Ансі виступили не найкращим чином. Тищенко, порівняно зі спринтом, піднявся з 55-го на 51-й рядок, Лесюк же опустився з 46-го на 59-й.

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кантен Фійон-Майє (Франція) – 30:58,3 (0+0+0+0)

2. Едуард Латипов (Росія) +16,1 (0+1+1+0)

3. Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія) +16,2 (0+0+0+0)

... 51. Артем Тищенко (Україна) +4:43,4 (0+0+1+1)

... 59. Тарас Лесюк (Україна) +6:52,5 (0+0+3+2)

Раніше ми писали, що на п'єдестал Кубка світу з біатлону піднялися дві сестри, але не наші. Шведки Ельвіра та Ганна Еберг виграли золото та бронзу гонки переслідування. Серед українок найкращий результат показала Дар'я Блашко, котра замкнула ТОП-20.