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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Український біатлоніст став героєм пасьюту

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 грудня, 17:25
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24-річний Антон Дудченко із Сум, стартувавши у гонці переслідування у шведському Естерсунді з 44-ї позиції, відіграв 25 сходинок і фінішував 19-м
Антон Дудченко
Антон Дудченко / Фото: Getty Images

На чотирьох вогневих рубежах Антон Дудченко припустився лише одного промаха, що дозволило йому потрапити до ТОП-20 пасьюту на другому етапі Кубка світу з біатлону у Швеції.

Нагадаємо, раніше сьогодні Україна завалила жіночу естафету

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Для Антона Дудченка цей 19-е рядок – другий найкращий результат у кар'єрі після п'ятого рядка в індивідуальній гонці попереднього сезону в Антхольц-Антерсельві.

"Хлопці добре пробігли пасьют. Я дуже задоволений. Особливо Антоном Дудченком. Чудовий хід продемонстрував – ходом програв лише 34 секунди Саммуельссону і стріляв впевнено стоячи. Він довів, що попередні результати – не збіг обставин. Дам йому п'ятірку", – сказав у коментарі Суспільне старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра

Юрай Санітра
Юрай Санітра / Фото: biathlon.com.ua

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Додамо, що лідер української чоловічої збірної Дмитро Підручний у пасьюті відкотився з 24-ї позиції, здобутої за підсумками спринту, на 32-й рядок. А переміг Ветле Шостад Крістіансен із Норвегії, який на попередньому етапі, нагадаємо, відморозив свій статевий орган.

Ветле Шостад Крістіансен
Ветле Шостад Крістіансен / Фото: Getty Images

Кубок світу з біатлону. Другий етап
Естерсунд, Швеція. Гонка переслідування. Чоловіки

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  • 1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 30.14,8 (0-0-1-0)
  • 2. Себастьян Саммуельссон (Швеція) – 11.0 (1-1-1-1)
  • 3. Емільєн Жаклен (Франція) – 9.8 (0-0-2-1)
  • 19. Антон Дудченко (Україна) – 1.48.2 (0-1-0-0)
  • 32. Дмитро Підручний (Україна) – 2.36.2 (0-0-2-2)

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44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
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10
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