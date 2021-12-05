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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Украинский биатлонист стал героем пасьюта

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 декабря, 17:25
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24-летний Антон Дудченко из Сум, стартовав в гонке преследования в шведском Эстерсунде с 44-й позиции, отыграл 25 мест и финишировал 19-м
Антон Дудченко
Антон Дудченко / Фото: Getty Images

На четырех огневых рубежах Антон Дудченко допустил всего один промах, что позволило ему попасть в ТОП-20 пасьюта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.

Напомним, ранее сегодня Украина завалила женскую эстафету.

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Для Антона Дудченко это 19-е место – второй лучший результат в карьере после пятой строчки в индивидуальной гонке предыдущего сезона в Антхольц-Антерсельве.

"Ребята хорошо пробежали пасьют. Я очень доволен. Особенно Антоном Дудченко. Хорошо шел ходом. Проиграл всего лишь 34 секунды Саммуэльссону и стрелял уверенно стоя. Он показал, что предыдущие результаты – не стечение обстоятельств. Дам ему пятерочку", – сказал в комментарии Суспільне старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Юрай Санитра
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

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Добавим, что лидер украинской мужской сборной Дмитрий Пидручный в пасьюте откатился с 24-й позиции, добытой по итогам спринта, на 32-ю строчку. А победил Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии, на предыдущем этапе, напомним, отморозивший свой половой орган.

Ветле Шостад Кристиансен
Ветле Шостад Кристиансен / Фото: Getty Images

Кубок мира по биатлону. Второй этап
Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования. Мужчины

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  • 1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30.14,8 (0-0-1-0)
  • 2. Себастьян Саммуэльссон (Швеция) – 11.0 (1-1-1-1)
  • 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 9.8 (0-0-2-1)
  • 19. Антон Дудченко (Украина) – 1.48.2 (0-1-0-0)
  • 32. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.36.2 (0-0-2-2)

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И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
16
11:27
10
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