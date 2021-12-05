Украинский биатлонист стал героем пасьюта

На четырех огневых рубежах Антон Дудченко допустил всего один промах, что позволило ему попасть в ТОП-20 пасьюта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.
Напомним, ранее сегодня Украина завалила женскую эстафету.
Для Антона Дудченко это 19-е место – второй лучший результат в карьере после пятой строчки в индивидуальной гонке предыдущего сезона в Антхольц-Антерсельве.
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"Ребята хорошо пробежали пасьют. Я очень доволен. Особенно Антоном Дудченко. Хорошо шел ходом. Проиграл всего лишь 34 секунды Саммуэльссону и стрелял уверенно стоя. Он показал, что предыдущие результаты – не стечение обстоятельств. Дам ему пятерочку", – сказал в комментарии Суспільне старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.
Добавим, что лидер украинской мужской сборной Дмитрий Пидручный в пасьюте откатился с 24-й позиции, добытой по итогам спринта, на 32-ю строчку. А победил Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии, на предыдущем этапе, напомним, отморозивший свой половой орган.
Кубок мира по биатлону. Второй этап
Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования. Мужчины
- 1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30.14,8 (0-0-1-0)
- 2. Себастьян Саммуэльссон (Швеция) – 11.0 (1-1-1-1)
- 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 9.8 (0-0-2-1)
- 19. Антон Дудченко (Украина) – 1.48.2 (0-1-0-0)
- 32. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.36.2 (0-0-2-2)