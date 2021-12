Что случилось с Меркушиной? Украина провалила женскую эстафету

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде состоялась женская эстафетная гонка. Сборная Украины выступала в боевом составе, в котором завоевала бронзу на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

На первом этапе украинка Анастасия Меркушина хорошо отстрелялась, но провально пробежала дистанцию. При передаче эстафеты, отставание украинки от лидера было ужасающим – 19-е место и почти полторы минуты.

First exchange Women Relay 1. Reztsova Kuklina 2. Vittozzi Wierer 3. Jislova Puskarcikova

Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк старались изо всех сил исправить ситуацию, но в итоге только десятое место у наших биатлонисток.

Победу праздновали француженки, которые лучше всех отстрелялись на всех этапах.

Beautiful work from Julia Simon extends the lead to almost one minute!



Follow the Women Relay