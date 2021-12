Що трапилося з Меркушиною? Україна провалила жіночу естафету

Сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді відбулися жіночі естафетні гонки. Збірна України виступала у бойовому складі, у якому виборола бронзу на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці

На першому етапі українка Анастасія Меркушина добре відстрілялася, але провально пробігла дистанцію. При передачі естафети, відставання українки від лідера було жахливим – 19-те місце та майже півтори хвилини.

Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк намагалися щосили виправити ситуацію, але у підсумку лише десяте місце у наших біатлоністок.

Перемогу святкували француженки, які найкраще відстрілялися на всіх етапах.

