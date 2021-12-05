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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Що трапилося з Меркушиною? Україна провалила жіночу естафету

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 15:06
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Українська четвірка невдало виступила у естафетній гонці Кубка світу в Естерсунді і посіла 10-е місце
Жіночу естафетну гонку на Кубку світу виграла Франція
Жіночу естафетну гонку на Кубку світу виграла Франція / Фото: Reuters

Сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді відбулися жіночі естафетні гонки. Збірна України виступала у бойовому складі, у якому виборола бронзу на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці

На першому етапі українка Анастасія Меркушина добре відстрілялася, але провально пробігла дистанцію. При передачі естафети, відставання українки від лідера було жахливим – 19-те місце та майже півтори хвилини.

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Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк намагалися щосили виправити ситуацію, але у підсумку лише десяте місце у наших біатлоністок.

Перемогу святкували француженки, які найкраще відстрілялися на всіх етапах.

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На другому місці фінішували білоруські біатлоністки. Запекла боротьба розгорнулася за бронзу між Швецією та Норвегією, де в результаті удача була на боці шведок.

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Естафета. Жінки

  • 1. Франція (0+4) 1:10:30,3
  • 2. Білорусь (0+6)+57,9
  • 3. Швеція (2+11) +1:09,6
  • 4. Норвегія (1+7) +1:09,8
  • 5. Німеччина (0+4) +1:26,8
  • 6. Італія (1+10) +2:58,3
  • ...
  • 10. Україна (0+11) +4:17,7

Нагадаємо, що у першій гонці на Кубку світу незрозуміле творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.

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44
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44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
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