Він посинів! Зірковий біатлоніст під час гонки відморозив статевий орган

Триразовий чемпіон світу з Норвегії Ветле Шостад Крістіансен побоюється, чи не став він безплідним

Ветле Шостад Крістіансен / Фото: Getty Images

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен на стартовому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді пережив не найприємніші моменти у своєму житті.

У неділю, 28 листопада, він став другим у спринті, а днем раніше – лише 17-м в індивідуальній гонці, де припустився трьох промахів на заключній стрільбі.

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Як зізнався сьогодні сам спортсмен, напередодні він просто не міг зосередитися на гонці, оскільки в ході змагань зрозумів, що відморозив собі те, що нижче пояса.

"Я так кепсько виступив в індивідуальній гонці тому, що не зумів нормально одягнутися та підготуватися до морозної погоди (мінус 9). Коли прибіг до фінішу, моє причинне місце було, скажімо так, досить синім. Не знаю, чи не став я після цього безплідним", – зізнався 29-річний норвежець каналу TV2.

"У спринті я вже вжив запобіжних заходів і біг зі шкарпеткою на статевому органі. А ще я використав трюк свого партнера Стурли Легрейда, засунувши грілки під пахви. Ніби спрацювало", – додав Крістіансен.

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Раніше незрозуміле в Естерсунді коїлося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.

При цьому Меркушина переплутала прапори України та Швеції.