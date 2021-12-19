Тільки не шукайте тут Україну: завершилася остання гонка року в біатлоні

Не шукайте в підсумкових результатах французького мас-старту українців, бо їх навіть не було серед учасників

Жаклен №1 - у мас-старті і в загальному заліку / Фото: Reuters

Останню біатлонну гонку 2021 року – чоловічий мас-старт на етапі Кубка світу у французькому Ансі – виграв француз Емільєн Жаклен.

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Усього з одним штрафним колом Жаклен випередив свого співвітчизника Кантена Фійона-Має, який припустився двох хиб. Третім став норвежець Тар'єй Бе.

Україна у цій гонці представлена не була.

ЧОМУ

До гонки з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністів у загальному заліку Кубка світу, а також п'ять найкращих спортсменів за підсумками етапу. Основа ж чоловічої збірної на чолі з Дмитром Підручним етапу Ансі пропускала, щоб краще підготуватися до Олімпіади в Пекіні. А Тарас Лесюк та Артем Тищенко з дубля, які представляли нашу країну у Франції,до мас-старту не кваліфікувалися.

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Кубок світу з біатлону. Ансі, Франція

Мас-старт. Чоловіки

1. Емільєн Жаклен (Франція) – 35.54,8 (0-0-1-0)

2. Кантен Фійон-Має (Франція) + 3.5 (1-1-0-0)

3. Тар'єй Бе (Норвегія) + 10.3 (0-0-1-0)

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен очолив загальний залік Кубка світу, набравши 371 бал. За ним розташувалися його земляк Кантен Фійон-Має (369) та норвежець Ветле Шостад Крістіансен (347). Найкращий з українців, Дмитро Підручний, зі 108 пунктами перебуває на 29-му рядку.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

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Зазначимо, що Кубок світу з біатлону відновиться 6 січня у німецькому Обергофі. Біталонні перегони на Олімпіаді в Пекіні триватимуть із 5 по 19 лютого 2022 року.