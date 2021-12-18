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Ломаченко пристыдыли даже в биатлоне: это сделал француз

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 декабря, 17:00
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Кантен Фийон Майе, в отличие от Василия Ломаченко, не проигнорировал государственный символ – в победном для себя пасьюте биатлонист финишировал, размахивая флагом Франции
Фийон Майе и Ломаченко: почувствуйте разницу
Фийон Майе и Ломаченко: почувствуйте разницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Во французском Анси состоялась мужская гонка преследования Кубка мира по биатлону. Ее победителем с большим отрывом от россиянина Эдуарда Латыпова стал хозяин трассы – Кантен Фийон Майе.

Его преимущество было настолько солидным (свыше 16 секунд), что он даже позволил себе такую роскошь, как финишировать с флагом своей родной страны – Франции.

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Сразу вспомнился боксерский поединок Ломаченко – Комми, после которого Василий, празднуя победу, укутался флагом не Украины, а Аккермана.

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Напомним, за это Ломаченко досталось немало критики в соцсетях, в частности, от Владимира Кличко, возмутившегося: "Что за черт?"

Кличко в шоке от поступка Ломаченко
Кличко в шоке от поступка Ломаченко

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Добавим, что украинские биатлонисты Тарас Лесюк и Артем Тищенко в гонке преследования в Анси выступили не лучшим образом. Тищенко, по сравнению со спринтом, поднялся с 55-й на 51-ю строчку, Лесюк же опустился с 46-й на 59-ю.

Гонка преследования. Мужчины

  • 1. Кантен Фийон Майе (Франция) – 30:58,3 (0+0+0+0)
  • 2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (0+1+1+0)
  • 3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0+0+0+0)
  • ... 51. Артем Тищенко (Украина) +4:43,4 (0+0+1+1)
  • ... 59. Тарас Лесюк (Украина) +6:52,5 (0+0+3+2)

Ранее мы писали, что на пьедестал Кубка мира по биатлону поднялись две сестры, но не наши. Шведки Эльвира и Ханна Эберг выиграли золото и бронзу гонки преследования. Среди украинок лучший результат показала Дарья Блашко, замкнувшая ТОП-20.

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