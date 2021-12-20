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Три биатлонистки могут паковать чемоданы в Пекин. Велепец назвал кто едет на Олимпиаду-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 декабря, 16:38
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону уже определился с составом команды на Олимпийских играх в Пекине
Елена Билосюк поедет на зимнюю Олимпиаду-2022
Елена Билосюк поедет на зимнюю Олимпиаду-2022 / Фото: biathlon.com.ua

В минувшее воскресенье завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/22. Лучший результат среди украинок в Анси показала Елена Билосюк, которая финишировала 18-й в спринте.

После окончания четвертого этапа Урош Велепец ответил на вопрос, о составе сборной Украины на зимней Олимпиаде-2022.

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"Сейчас более-менее понятно по троим девушкам, которые были в масс-старте. Они уже показывают обычный уровень.

По другим двум местам в команде, будем рассматривать еще трех спортсменок", – сказал Велепец в интервью Суспільне.Спорт.

Урош Велепец
Урош Велепец

Добавим, что в масс-старте во французском Анси выступали Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк. Лучший результат показала Дарья, которая финишировала на 26-м месте из 30-ти участниц.

Напомним, что Юлия Джима примет участие в традиционной "Рождественской гонке", которая пройдет в Рупольдинге 28 декабря. Вторым участником от Украины будет Дмитрий Пидручный.

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Юлия Джима выступит в Рождественской гонке
Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

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