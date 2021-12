Лучшие с конца. Украинские биатлонистки провалили масс-старт в Анси

Последней женской гонкой на Кубке мира перед новогодним перерывом стал масс-старт. В гонке приняли участие 30 биатлонисток, в том числе три украинки: Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг, которая допустила два промаха и закончила дистанцию 12,5 км с временем 35:21,7.

Второй финишировала француженка Жюлья Симон, бронза у Кристины Резцовой из России.

