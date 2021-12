Кто остановит норвежскую ракету? Ройселанд снова всех обставила

Четыре дня назад норвежка Марте Олсбю-Ройселанд выиграла последнюю гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Сегодня этап в Анси начался с победы Ройселанд. Норвежская биатлонистка без труда выиграла спринтерскую гонку. С огромным перевесом в 15 секунд Марте опередила француженку Анаис Бескон.

Для Ройселанд это была третья победа в четырех последних гонках. Она уверенно возглавляет зачет Кубка мира.

И снова не порадовали борьбой за призовые места украинские биатлонистки. Кого-то подвела скорость, кого-то – стрельба. В итоге наши девушки не боролись даже за первую десятку.

Результаты спринта:

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) – 20.22,0 (0+0)

2. Анаис Бескон (Франция) – +15,4 (0+0)

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) – +16,1 (2+0)

...

18. Елена Билосюк (Украина) – +1.03,4 (0+0)

29. Дарья Блашко (Украина) – +1.10,9 (1+0)

40. Юлия Джима (Украина) – +1.24,2 (0+2)

58. Ирина Петренко (Украина) – +1.53,3 (0+0)

94. Ольга Абрамова (Украина) – +3.35,2 (3+1)

A dozen victories – Marte Olsbu Roeiseland takes her 12th individual victory in the @BiathlonALGB sprint!



Marte O. Roeiseland @NSSF_Biathlon

@BescondAnais@FedFranceSki

Elvira Oeberg @SWEOlympic



Rewatch the Women Sprint on https://t.co/bk5aBBaMLgpic.twitter.com/xobg7dD7Wt