Хто зупинить норвезьку ракету? Ройселанд знову всіх обставила

Чотири дні тому норвежка Марте Олсбю-Ройселанд виграла останню гонку етапу Кубка світу у Гохфільцені.
Сьогодні етап у Ансі розпочався з перемоги Ройселанд. Норвезька біатлоністка легко виграла спринтерські перегони. З величезною перевагою в 15 секунд Марте випередила француженку Анаїс Бескон.
Для Ройселанд це була третя перемога у чотирьох останніх гонках. Вона упевнено очолює залік Кубка світу.
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І знову не втішили боротьбою за призові місця українські біатлоністки. Когось підвела швидкість, когось – стрільба. В підсумку наші дівчата не боролися навіть за першу десятку.
Результати спринту:
1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) – 20.22,0 (0+0)
2. Анаїс Бескон (Франція) – +15,4 (0+0)
3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) – +16,1 (2+0)
...
18. Олена Білосюк (Україна) – +1.03,4 (0+0)
29. Дар'я Блашко (Україна) – +1.10,9 (1+0)
40. Юлія Джима (Україна) – +1.24,2 (0+2)
58. Ірина Петренко (Україна) – +1.53,3 (0+0)
94. Ольга Абрамова (Україна) – +3.35,2 (3+1)
A dozen victories – Marte Olsbu Roeiseland дає 12-й індивідуальний вікторій в @BiathlonALGB sprint!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 16, 2021
Marte O. Roeiseland @NSSF_Biathlon
@BescondAnais @FedFranceSki
Elvira Oeberg @SWEOlympic
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