Прорив Білосюк та падіння Джими: як українки виступили у гонці переслідування

В австрійському Хохфільцені відбулися жіночі перегони на 10 кілометрів. Переможцем стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка допустила один промах і пройшла дистанцію за 30 хвилин та 4 секунди.
Просто блискуче виступила Олена Білосюк. Порівняно зі спринтом українка піднялася на 11 позицій та фінішувала 13-ю. А все завдяки чистій стрільбі.
На жаль, Юлія Джима показала протилежний результат. Мінус 34 позиції! Наша спортсменка допустила сім промахів.
Далі по темі
Результати перегонів:
1. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 30.04,1 (0+0+1+0)
2. Ганна Сола (Білорусь) – +4,1 (0+0+2+1)
3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) – +23,3 (1+0+0+0)
...
13. Олена Білосюк (Україна) – +1.36,8 (0+0+0+0)
49. Юлія Джима (Україна) – +4.09,6 (3+0+2+2)
Marte O. Roeiseland cements her lead in the Total Score with victory in the Hochfilzen Pursuit- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
Marte O. Roeiseland @NSSF_Biathlon
Hanna Sola @bybiathlon
Elvira Oeberg @SWEOlympic
Follow the action live on https://t.co/bk5aBBso9Q or on the IBU App! pic.twitter.com/UXZ3MhQU2O
Наступний етап пройде з 16 по 19 грудня у французькому Аннесі. У програмі – спринт, гонка переслідування та мас-старт.