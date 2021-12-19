Украинского героя Паралимпиады поймали на допинге

Легендарный украинский пловец Ярослав Денисенко дисквалифицирован до 9 августа 2023 года.
Накануне Паралимпиады в Токио 30-летний Денисенко сдал положительный тест на запрещенное вещество гидрохлоротиазид.
Результаты Денисенко, выступающего в категории незрячих пловцов, аннулированы начиная с июля 2021 года, сообщает сайт Паралимпийского комитета.
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В Играх-2020 украинский спортсмен участия не принимал.
Ярослав Денисенко завоевал четыре серебряные медали на Паралимпийских играх в Рио-2016 на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексным стилем.
На его счету также одна золотая, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира. Пять золотых и девять серебряных медалей на чемпионате Европы.
Ранее мы писали, что в Харькове незрячим героям Паралимпиады подарили билеты в зоопарк.
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