Украинского героя Паралимпиады поймали на допинге

Ярослав Денисенко дисквалифицирован на два года, перед Играми в Токио-2020 наш пловец провалил допинг-тест

Ярослав Денисенко отстранен от соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский пловец Ярослав Денисенко дисквалифицирован до 9 августа 2023 года.

Накануне Паралимпиады в Токио 30-летний Денисенко сдал положительный тест на запрещенное вещество гидрохлоротиазид.

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Результаты Денисенко, выступающего в категории незрячих пловцов, аннулированы начиная с июля 2021 года, сообщает сайт Паралимпийского комитета.

В Играх-2020 украинский спортсмен участия не принимал.

Ярослав Денисенко завоевал четыре серебряные медали на Паралимпийских играх в Рио-2016 на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексным стилем.

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На его счету также одна золотая, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира. Пять золотых и девять серебряных медалей на чемпионате Европы.

Ранее мы писали, что в Харькове незрячим героям Паралимпиады подарили билеты в зоопарк.