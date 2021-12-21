И это в Олимпийский сезон! Украинский биатлонист попался на допинге

Украинский биатлонист Руслан Бригадир попался на употреблении запрещенный препаратов. Спортсмен временно отстранен до выяснения всех обстоятельств

Руслан Бригадир попался на употреблении допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Положительную допинг пробу Бригадир сдал еще 27 марта 2021 года.

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Позже в анализе биатлониста обнаружили запрещенные препараты из списка WADA 2021.

С 20 декабря Бригадир временно отстранен и не сможет принимать участие в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях, сообщает biathlon.com.ua.

В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU. Правда, особых результатов он там не показал.

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Лучшим результатом было 68-е место в спринтерской гонке в норвежском Шушене. Отметим, что в феврале состоятся зимние Олимпийские игры.

Конечно, рассчитывать на попадание в первую команду с такими результатами Бригадиру было сложно, но теперь то он точно не поедет в Пекин.

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Ранее мы писали, что биатлонист объяснил, почему в Украине вымирает зимний спорт. Самый популярный вид зимнего спорта в Украине может исчезнуть, считает Богдан Цымбал.