Украина опередила Беларусь, но ниже Уганды: итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио завершены! Победителем Игра стала команда США, завоевавшая в Японии 113 медалей, 39 из них – золотые. Украина завершила Игры на 44-м месте

Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио / Фото: REUTERS

Всего на Олимпиаде-2020 разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые были представлены на Олимпиаде.

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Украина завершила Олимпиаду-2020 на 44-м месте. В нашем активе всего одна золотая медаль Жана Беленюка, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

По количеству медалей (19 наград) Украина заняла 16-е место среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2020