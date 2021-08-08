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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина опередила Беларусь, но ниже Уганды: итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 12:03
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Олимпийские игры в Токио завершены! Победителем Игра стала команда США, завоевавшая в Японии 113 медалей, 39 из них – золотые. Украина завершила Игры на 44-м месте
Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио
Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио / Фото: REUTERS

Всего на Олимпиаде-2020 разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые были представлены на Олимпиаде.

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Украина завершила Олимпиаду-2020 на 44-м месте. В нашем активе всего одна золотая медаль Жана Беленюка, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

По количеству медалей (19 наград) Украина заняла 16-е место среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

МСтранаВсего
1

США

394133113
2

Китай

38321888
3

Япония

27141758
4

Великобритания

22212265
5

РОК

20282371
6

Австралия

1772246
7

Нидерланды

10121436
8

Франция

10121133
9

Германия

10111637
10

Италия

10102040
11

Канада

761124
12

Бразилия

76821
13

Новая Зеландия

76720
14

Куба

73515
15

Венгрия

67720
16

Корея

641020
17

Польша

45514
18

Чехия

44311
19

Кения

44210
20

Норвегия

4228
21

Ямайка

4149
22

Испания

38617
23

Швеция

3609
24

Швейцария

34613
25

Дания

34411
26

Хорватия

3328
27

Иран

3227
28

Сербия

3159
29

Бельгия

3137
30

Болгария

3126
31

Словения

3115
32

Узбекистан

3025
33

Грузия

2518
34

Тайбэй

24612
35

Турция

22913
36

Греция

2114
36

Уганда

2114
38

Эквадор

2103
39

Ирландия

2024
39

Израиль

2024
41

Катар

2013
42

Багамы

2002
42

Косово

2002
44

Украина

161219
45

Беларусь

В тренде
1337
46

Румыния

1304
46

Венесуэла

1304
48

Индия

1247
49

Гонконг

1236
50

Филиппины

1214
50

Словакия

1214
52

ЮАР

1203
53

Австрия

1157
54

Египет

1146
55

Индонезия

1135
56

Эфиопия

1124
56

Португалия

1124
58

Тунис

1102
59

Эстония

1012
59

Фиджи

1012
59

Латвия

1012
59

Таиланд

1012
63

Бермуды

1001
63

Марокко

1001
63

Пуэрто-Рико

1001
66

Колумбия

0415
67

Азербайджан

0347
68

Доминиканская Республика

0325
69

Армения

0224
70

Кыргызстан

0213
71

Монголия

0134
72

Аргентина

0123
72

Сан-Марино

0123
74

Иордания

0112
74

Малайзия

0112
74

Нигерия

0112
77

Бахрейн

0101
77

Саудовская Аравия

0101
77

Литва

0101
77

Северная Македония

0101
77

Намибия

0101
77

Туркменистан

0101
83

Казахстан

0088
84

Мексика

0044
85

Финляндия

0022
86

Ботсвана

0011
86

Буркина-Фасо

0011
86

Кот-д'Ивуар

0011
86

Гана

0011
86

Гренада

0011
86

Кувейт

0011
86

Молдова

0011
86

Сирия

0011

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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