Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Начало церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля – в 14:00 по киевскому времени. Где смотреть открытие Олимпиады
ЧТО УВИДИМ
Церемония открытия Игр-2022 состоится на пекинском стадионе "Птичье гнездо", принимавшем церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-2008 года в столице Китая.
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Постановщиком шоу стал известный китайский режиссер Чжан Имоу, руководивший церемониями летних Игр в Пекине 14 лет назад. Кстати, один из своих фильмов он снимал в Украине.
Правда, в отличие от четырехчасового открытия Игр-2008, в этот раз шоу будет намного скромнее и продлится всего 100 минут. В первую очередь, из-за коронавируса.
В шоу-2022 должны принять участие около 3000 артистов по сравнению с 15 тысячами в 2008 году.
Кто понесет флаг Украины
На церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Участники и медали
Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го. В день закрытия Игр. В Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Украина в Пекине
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
Наша гордость
В Пекин приехали четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018. Правда, уже в Пекине Билосюк сдала позитивный тест на коронавирус, посему наша звезда пропустит стартовые гонки Олимпиады.
Наши шансы
Букмекеры дают Украине только 12% на завоевание золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50. Ждать медаль будем в биатлоне и фристайле.
По словам министра спорта Украины Вадим Гутцайта, он будет доволен и одной медалью.
Мы будем на церемонии открытия!
Несмотря на то, что шоу пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений, на стадионе будет находиться корреспондент "Сегодня" Любомир Луканюк. Все подробности церемонии открытия и интересные факты, не попавшие в прямую трансляцию, мы узнаем из первых уст Следите за Олимпиадой-2022 в нашем специальном разделе.
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