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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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4 февраля, 10:18
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В пятницу, 4 февраля, проходит торжественное открытие зимних Олимпийских игр в столице Китая – до 20 февраля спортсмены разыграют 109 комплектов медалей
Игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля
Игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля / Фото: Reuters

Начало церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля – в 14:00 по киевскому времени. Где смотреть открытие Олимпиады

Церемонию открытия
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ЧТО УВИДИМ

Церемония открытия Игр-2022 состоится на пекинском стадионе "Птичье гнездо", принимавшем церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-2008 года в столице Китая.

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Постановщиком шоу стал известный китайский режиссер Чжан Имоу, руководивший церемониями летних Игр в Пекине 14 лет назад. Кстати, один из своих фильмов он снимал в Украине.

Правда, в отличие от четырехчасового открытия Игр-2008, в этот раз шоу будет намного скромнее и продлится всего 100 минут. В первую очередь, из-за коронавируса.

В шоу-2022 должны принять участие около 3000 артистов по сравнению с 15 тысячами в 2008 году.

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Кто понесет флаг Украины

На церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины
Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

Участники и медали

Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го. В день закрытия Игр. В Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украина в Пекине

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Бобслеистка Лидия Гунько
Бобслеистка Лидия Гунько / Фото: Instagram

Наша гордость

В Пекин приехали четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018. Правда, уже в Пекине Билосюк сдала позитивный тест на коронавирус, посему наша звезда пропустит стартовые гонки Олимпиады.

Елена сдала положительный тест на ковид
Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Абраменко – наша надежда и на Пекин
Абраменко – наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши шансы

Букмекеры дают Украине только 12% на завоевание золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50. Ждать медаль будем в биатлоне и фристайле.

По словам министра спорта Украины Вадим Гутцайта, он будет доволен и одной медалью.

Мы будем на церемонии открытия!

Несмотря на то, что шоу пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений, на стадионе будет находиться корреспондент "Сегодня" Любомир Луканюк. Все подробности церемонии открытия и интересные факты, не попавшие в прямую трансляцию, мы узнаем из первых уст Следите за Олимпиадой-2022 в нашем специальном разделе.

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