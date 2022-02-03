Церемония открытия Олимпиады-2022: где смотреть и что покажут

Церемония открытия Олимпиады-2022 начнется в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире трансляцию можно будет смотреть на ТВ и в интернете.
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Где смотреть церемонию открытия Олимпады-2022
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Где пройдет церемония открытия
Церемония открытия состоится на Национальном стадионе, который также называют "Птичье гнездо".
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Стадион ранее принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине, различные международные старты, но в это раз на арене не будут проводиться спортивные соревнования.
Что покажут
Сценарий хранят в строгом секрете. Известно, что постановщикам станет известный китайский режиссер Чжан Имоу. Он же руководил церемониями летних Игр в Пекине 14 лет назад. Кстати, один из своих фильмов он снимал в Украине.
В отличие от открытия Игр-2008, в этот раз шоу будет намного скромнее. В первую очередь, из-за коронавируса.
В недавнем интервью People's Daily Чжан Имоу сказал, что героями скромного шоу будут обычные люди.
Издание отмечает, что вместо профессиональных актеров на сцену выйдут обычные люди, которые будут танцевать кадриль во время разминки церемонии. Такие танцы распространены среди пожилых людей на улицах и парках Китая.
По сравнению с церемонией открытия в 2008 году, которая длилась более четырех часов, в этот раз организаторы обещают уложиться всего в 100 минут.
В шоу должны принять участие около 3000 артистов по сравнению с 15 тысяч в2008 году.
Кто понесет флаг Украины во время церемонии
На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Мы будем на церемонии открытия!
Несмотря на то, что шоу пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений, на стадионе будет находиться корреспондент "Сегодня" Любомир Луканюк. Все подробности церемонии открытия и интересные факты, не попавшие в прямую трансляцию, мы узнаем из первых уст Следите за Олимпиадой-2022 в нашем специальном разделе.