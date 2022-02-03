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Церемонія відкриття Олімпіади-2022: де дивитись і що покажуть

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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3 лютого, 23:53
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4 лютого у Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри-2022. Хоча спортсмени вже почали змагатися, традиційно початком Ігор вважається церемонія відкриття
Церемонія відкриття Олімпіади-2022 пройде у "Пташиному гнізді"
Церемонія відкриття Олімпіади-2022 пройде у "Пташиному гнізді" / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Церемонія відкриття Олімпіади-2022 розпочнеться о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі трансляцію можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті.

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Де дивитись церемонію відкриття Олімпади-2022

Церемонія відкриття
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Де пройде церемонія відкриття

Церемонія відкриття відбудеться на Національному стадіоні, який також називають "Пташине гніздо".

Стадіон раніше приймав церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, різні міжнародні старти, але цього разу на арені не будуть проводитись спортивні змагання.

Стадіон в Пекіні "Пташине гніздо"
Стадіон в Пекіні "Пташине гніздо" / Фото: Reuters

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Що покажуть

Сценарій зберігають у суворому секреті. Відомо, що постановником стане відомий китайський режисер Чжан Імоу. Він же керував церемоніями літніх Ігор у Пекіні 14 років тому. До речі, один із своїх фільмів він знімав в Україні.

На відміну від відкриття Ігор-2008, цього разу шоу буде набагато скромнішим. Насамперед, через коронавірус.

Олімпійський вогонь у Пекіні
Олімпійський вогонь у Пекіні / Фото: REUTERS

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У недавньому інтерв'ю People's Daily Чжан Імоу сказав, що героями скромного шоу будуть звичайні люди.

Видання зазначає, що замість професійних акторів на сцену вийдуть звичайні люди, які танцюватимуть кадриль під час розминки церемонії. Такі танці поширені серед людей похилого віку на вулицях і парках Китаю.

Репетиція відкриття Ігор-2022
Репетиція відкриття Ігор-2022 / Фото: Reuters

Порівняно з церемонією відкриття у 2008 році, яка тривала понад чотири години, цього разу організатори обіцяють укластися лише у 100 хвилин.

У шоу мають взяти участь близько 3000 артистів порівняно з 15 тисячами у 2008 році.

Хто понесе прапор України під час церемонії

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України
Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Ми будемо на церемонії відкриття!

Незважаючи на те, що шоу пройде без глядачів через карантинні обмеження, на стадіоні перебуватиме кореспондент "Сегодня" Любомир Луканюк. Усі подробиці церемонії відкриття та цікаві факти, що не потрапили в пряму трансляцію, ми дізнаємося з перших вуст. Слідкуйте за Олімпіадою-2022 у нашому спеціальному розділі.

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