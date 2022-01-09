Літаючих самураїв з Івано-Франківська перенесуть до Пекіна: подробиці відкриття Олімпіади-2022

Через мороз і коронавірус організатори планують вкластися всього у 100 хвилин, головним режисером шоу став Чжан Імоу

Імоу планує грандіозне шоу / Фото: Колаж: Сьогодні

Менше місяця залишилося до початку зимової Олімпіади-2022 у Пекіні. І організатори розкрили кілька таємниць майбутньої церемонії.

Режисером шоу став Чжан Імоу, який також керував церемоніями літніх Ігор у Пекіні 14 років тому.

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Хоча майбутня церемонія матиме коротшу програму, ніж у 2008 році, головний режисер все ж таки пообіцяв влаштувати не менш вражаюче шоу за допомогою сучасних технологій.

Оскільки день церемонії (4 лютого) співпадає з "Лічунь" (Початок весни) – першим сезоном китайського місячного календаря, Чжан Імоу обіцяє, що цей елемент обов'язково буде показано у шоу.

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Через холодну погоду та COVID-19 церемонія відкриття Олімпіади-2022 триватиме 100 хвилин і у ній візьмуть участь 3000 акторів.

71-річний Чжан Імоу – китайський актор, режисер, продюсер, сценарист.

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Три фільми Імоу номінувалися на премію "Оскар" за найкращий іноземний фільм: "Цзюй Доу" (1991), "Підніми червоний ліхтар" (1992) та "Герой" (2003).

А фільм "Будинок літаючих кинджалів" знімали в Україні! Більшість картини було знято в Карпатах, у Національному парку "Гуцульщина", а вирішальна бойова сцена – у Косові (Івано-Франківська область). За словами Чжана Імоу, ці місця привабили його своєю красою.