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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Названо імена прапороносців збірної України на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 10:58
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На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени – Олександр Абраменко та Олександра Назарова
Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України
Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

На параді відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

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Вперше на Зимових Олімпійських іграх прапороносцями будуть одразу два спортсмени: чоловік та жінка, повідомляє сайт НОК України. Це нововведення МОК, яке дебютувало на церемоніях відкриття під час Ігор-2020 у Токіо.

"Насамперед, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку славиш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання одночасно", – прокоментував Олександр Абраменко.

/ Фото: Getty Images

"Ще на зимових Іграх у Пхенчхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютне змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та усією Україною", – зазначає Олександра. Назарова.

Олександра Назарова і Максим Нікітін
Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: AFP

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Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні продовжаться з 4 по 20 лютого.

Збірна України буде представлена ​​45 спортсменами у 12 різних дисциплінах:

  • Біатлон
  • Бобслей
  • Гірські лижі
  • Лижне двоборство
  • Лижні перегони
  • Санний спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Стрибки на лижах з трампліна
  • Фігурне катання
  • Фристайл
  • Шорт-трек

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