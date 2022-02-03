Названо імена прапороносців збірної України на Олімпіаді-2022

На параді відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
-2022 https://t.co/vYrS0YZToW @Olympics @Beijing2022 pic.twitter.com/2uRRtbnOnp— (@OlympicUA) February 3, 2022
Вперше на Зимових Олімпійських іграх прапороносцями будуть одразу два спортсмени: чоловік та жінка, повідомляє сайт НОК України. Це нововведення МОК, яке дебютувало на церемоніях відкриття під час Ігор-2020 у Токіо.
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"Насамперед, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку славиш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання одночасно", – прокоментував Олександр Абраменко.
"Ще на зимових Іграх у Пхенчхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютне змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та усією Україною", – зазначає Олександра. Назарова.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні продовжаться з 4 по 20 лютого.
Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 різних дисциплінах:
- Біатлон
- Бобслей
- Гірські лижі
- Лижне двоборство
- Лижні перегони
- Санний спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Стрибки на лижах з трампліна
- Фігурне катання
- Фристайл
- Шорт-трек