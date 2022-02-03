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Переживите эти эмоции снова: как украинцы брали медали зимних Олимпиад (видео)

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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3 февраля, 10:26
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За историю независимой Украины сине-желтый флаг восемь раз поднимался на Белых Олимпиадах, мы расскажем о всех наших героях
Наши олимпийские чемпионы
Наши олимпийские чемпионы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

4 февраля в "Птичье гнездо" Пекина войдут украинские спортсмены – это будет восьмой парад нашей державы на зимних Олимпийских играх.

Символично, что за это время Украина выиграла восемь наград. Давайте вспомним каждую из них. Вновь переживем те потрясающие эмоции.

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Шкатулка от Кравчука

23 февраля 1994 года Украина завоевала первую в своей истории олимпийскую медаль. В спринтерской гонке 27-летняя биатлонистка Валентина Цербе выиграла бронзу.

Сначала даже не планировалось, что Валентина побежит спринт, но тренерский состав в последний момент решил поставить ее вместо Елены Петровой, чтобы посмотреть на Цербе перед эстафетой.

За первую в истории Украины олимпийскую награду Валентина Цербе получила от государства 5 000 долларов, а от президента Украины Леонида Кравчука деревянную шкатулочку.

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Золотые слезы

Через три дня после успеха Цербе в копилке украинской команды появилась золотая медаль. Завоевала награду 16-летняя фигуристка Оксана Баюл. Ее эмоции и слезы после финального проката – помнят все любители спорта.

Никто не мог найти украинский гимн. Организаторы предложили сыграть Олимпийский гимн или гимн СССР. Наши руководители посмотрели друг на друга и говорят: "Нет, тогда нам домой лучше не возвращаться". Музыку привезли из олимпийской деревни.

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Вещий сон

На Играх в Лиллехаммере-1994 Елена Петрова заблудилась в индивидуальной гонке, а через четыре года в Нагано-98 в этой же дисциплине стала второй. Хотя тоже не обошлось курьеза.

Выбегая на старт, Лена случайно схватила палки Зубриловой, которые оказались короче на четыре сантиметра привычных. Но к удивлению Лены новые палки пришлись ей впору, и потом она укоротила и свои.

"Перед гонкой приснился вещий сон. Я приезжаю к маме и показываю видеокассету с моими достижениями. И вот смотрим мы индивидуалку, а я возмущаюсь, что меня там не показали, ведь я завоевала медаль", – вспоминала позже Петрова.

Не упасть бы с тумбочки

Не самый хороший для спринта 62-й номер Лилии Ефремовой держал финишировавших уже соперниц в напряжении до конца. Блестяще отработав на двух рубежах, украинка летела к медали Турина-2006.

Тренеры гнали, ориентируя на "золото". "Эх, немного силенок не хватило выдержать сумасшедший темп", – скажет потом Лиля.

Потом было награждения, на котором Ефремова в разы больше волновалась, чем во время гонки. Когда Сергей Бубка подошел ее награждать, Лилия прошептала: "Сергей Назарович, я сейчас с тумбочки упаду". А он такой: "Стой, Лиля, стой".

Вот так танцы!

Еще одну медаль из Турина-2006 привезла танцевальная пара Елена Грушина и Руслан Гончаров. Интересно, что дебютировали они на соревнованиях еще за Советский Союз. Потом была проба льда в Нагано-98 (15 место), прогресс в Солт-Лейк-Сити-2002 (9-е) и с третьей попытки – "бронза".

Радость и горе

Олимпиада в Сочи-2014 шла в разгар событий Революции Достоинства. Пока спортсмены выходили на старты, на улицах Киева гибли люди.

В такой ситуации украинские олимпийцы повторили лучшее выступление на зимних Играх двадцатилетней давности: золотая и бронзовая медаль.

Первой выстрелила Вита Семеренко. Блестящая стрельба и быстрый ход принесли украинке третье место в спринте.

Ну а апогеем стала победа нашей женской биатлонной команды в эстафете (Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).

"Русские болельщики кричали нам "промахнитесь, падайте", – вспоминала потом капитан команды Елена Пидгрушная.

Не промахнулись, не упали – а победили! Оставив с носом, финишировавших вторыми россиянок. А после гонки Елена Пидгрушная на пресс-конференции объявила минуту молчания в память о погибших на Майдане.

Улетное "золото"

Если до Пхенчхана-2018 украинцы брали медали только в биатлоне и фигурном катании, то теперь добавился еще один вид спорта – фристайл.

Олимпийским чемпионом стал Александр Абраменко.

"Я просил Бога, чтобы он дал мне сил сделать мой лучший прыжок в тот момент, когда мне это надо было. И так все и случилось", – скажет после финиша Александр.

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