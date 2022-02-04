3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Жуткий холод и сильный ветер. Украинским биатлонистам в Пекине предстоит бороться со стихией

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 08:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В субботу на Олимпийских играх в Пекине стартуют биатлонные гонки. Первый комплект наград будет разыгран в смешанной эстафете
Урош Велепец, биатлонная трасса в Чжанцзякоу
Урош Велепец, биатлонная трасса в Чжанцзякоу / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Главные медальные надежды в биатлоне Украина связывает с выступлением Юлии Джимы и эстафетными гонками.

Читайте также: Олимпиада-2022: когда пройдет, где смотреть, будут ли медали у Украины

Реклама

О том, в каких условиях будут проходить биатлонные гонки, рассказал тренер женской команды Урош Велепец.

"В первую очередь надо сказать, что здесь очень холодно, ветер постоянно дует. Днем еще плюс-минус, потому что солнце, а вечером, когда солнце садится, с 17:00-17:30 вообще очень холодно, доходило до -25. Поэтому сложные условия, но сложные для всех, кому больше подходит холод, кому меньше. Надо принять как факт, готовиться к этому. Надо больше одеваться, искать решения для перчаток, как руки сберечь в нормальном состоянии.

Трасса в принципе не самая сложная, но надо понимать, что здесь высота, снег скользкий, тугой, не скользит, потому что сухой. Даже по ровному сложно бежать, нужно постоянно отталкиваться, сложные гонки будут однозначно. К этому готовились весь год – думаю все будет окей.

Реклама

Стрельба будет решать? Есть еще второй момент – надо иметь характер. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища – если там попасть на порыв, то тоже будешь терять время. Я вчера катался, сделал 20 километров – и это была разница в 100 метров. Скажу так, было когда повезло с ветром, а когда ветер бил в лицо. Надо иметь характер, нужно правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Добавим, что первая биатлонная гонка на Олимпиаде-2022 – смешанная эстафета, состоится в субботу, 5 февраля, в 11:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Промоутер Усика озвучил сроки реванша с Джошуа Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Олимпиада-2022: когда пройдет, где смотреть, будут ли медали у Украины Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Будто по Киеву проехался: марсоход показал ужасное состояние своих колес Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Украина

Сегодня

18:00

Россия

6.50

6.75

1.29

Интер

Завтра

19:00

Милан

1.85

4.00

4.44

Бавария

Завтра

19:30

Лейпциг

1.43

5.50

7.30
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять