Еще минус один спортсмен. Украина лишилась олимпийца, который мастерски отшил россиян

Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал позитивный тест на коронавирус

Иван Шмуратко / Фото: Reuters

Командными соревнованиями фигуристов украинцы начнут выступления на Олимпийский играх в Пекине. К сожалению, в мужском одиночном катании Украина не сможет выставить своего представителя.

Виной всему коронавирус. Из-за позитивного теста на COVID-19 у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь своей команде.

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"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее", – приводит слова Шмуратка НОК Украины.

Фигурист Иван Шмуратко / Фото: Instagram

Фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Это не первый случай заражения в олимпийской сборной Украины. Ранее биатлонистка Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус в Пекине и была отправлена на карантин.

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Таким образом в командном турнире по фигурному катанию Украину будут представлять: София Голиченко – Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова – Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко не попался на провокацию российских журналистов. На вопрос корреспондента Матч ТВ на русском языке Шмуратко начал отвечать на английском. Они же хотели услышать ответ на русском.

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Также сегодня стало известно, что на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – Александр Абраменко и Александра Назарова.

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.