Канадские хоккеистки разорвали своих соперниц на Олимпиаде-2022

На групповой стадии хоккейного турнира среди женщин встречались четырехкратные олимпийские чемпионки сборная Канады и бронзовые призерки Сочи-2014 сборная Швейцарии.

Фаворитки турнира – канадские хоккеистки, не стали откладывать дело в долгий ящик и с разгромным счетом 12:1 обыграли конкуренток.

It was double trouble for @SwissIceHockey as 4 of @HockeyCanada's players pick up a pair of goals each.



