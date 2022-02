Канадські хокеїстки розірвали своїх суперниць на Олімпіаді-2022

На груповій стадії хокейного турніру серед жінок зустрічалися чотириразові олімпійські чемпіонки збірна Канади і бронзові призерки Сочі-2014 збірна Швейцарії.

Читайте також: Олімпіада парадоксів: у хокеї можуть бути два чемпіони

Фаворитки турніру – канадські хокеїстки, не стали відкладати справу в довгу скриньку і з розгромним рахунком 12:1 обіграли конкуренток.

It was double trouble for @SwissIceHockey as 4 of @HockeyCanada 's players pick up a pair of goals each.



More at https://t.co/BXs4lRRjKy #Beijing2022 pic.twitter.com/3gotbgAtu8