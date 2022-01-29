Олимпиада парадоксов: в хоккее могут быть два чемпиона

Международный олимпийский комитет разъяснил правила определения победителей хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Читайте также: Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами
Оказывается, финального поединка может и не быть, а команды получат два комплекта золотых медалей.
Далее по теме
Такое случится, если все участники финала и матча за бронзу не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке – 15 полевых хоккеистов и двух вратарей.
Тогда будет вручено два комплекта бронзовых и два комплекта золотых медалей.
Если же количество положительных тестов превысит допустимые нормы только у одного из финалистов, его заменит победитель матча за третье место.
Ранее мы публиковали результаты опроса: "Миллионы или средняя зарплата? Сколько должны получать спортсмены за медали Олимпиады".