27 января 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глимт 1
28 января 16:00
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
30 января 18:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 08:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Китай поедут четверо олимпийских чемпионов. Самая опытная в нашем составе биатлонистка – Валя Семеренко, самая юная фигуристка – Анастасия Шаботова
В сборной Украины - четыре олимпийских чемпиона
В сборной Украины - четыре олимпийских чемпиона / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно неделя осталась до старта зимней Олимпиады в Пекине. Самое время познакомиться с украинскими атлетами, которые будут выступать в Китае.

СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ В СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Нашу страну представят 45 олимпийцев, это на 12 человек больше, чем на Играх-2018.

Реклама

Они будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах: биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Впервые в истории зимних Олимпиад сборная Украины будет представлена в женском бобслее и смешанных командных соревнованиях во фристайле (акробатика).

Реклама

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.

/ Фото: AFP

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

Самой юной участницей нашей команды является фигуристка Анастасия Шаботова. 17 января ей исполнилось 16 лет!

Реклама

Интересно, что Анастасия родилась в Москве, где и начала заниматься фигурным катанием. В июле 2019 года она сменила гражданство и переехала в Украину.

А самой опытной будет биатлонистка Валя Семеренко. 18 января ей исполнилось 36!

Любопытно, что в год, когда Шаботова родилась, Семеренко уже выступала на Олимпийских играх в Турине-2006.

Это уже пятые Игры для Семеренко. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

СОСТАВ УКРАИНЫ

Биатлон

  • Антон Дудченко – 25 лет
  • Дмитрий Пидручный – 30
  • Артем Прима – 34
  • Артем Тищенко – 28
  • Богдан Цимбал – 24

  • Елена Билосюк – 35
  • Дарья Блашко – 26
  • Юлия Джима – 31
  • Ирина Петренко – 29
  • Валентина Семеренко – 36

Лыжные гонки

  • Алексей Красовский – 27
  • Руслан Перехода – 34

  • Марина Анцибор – 34
  • Валентина Каминская – 34
  • Юлия Кроль – 23
  • Виктория Олех – 28
  • Дарья Рублева – 21

Бобслей

  • Лидия Гунько – 28

Лыжное двоеборье

  • Дмитрий Мазурчук – 23

Сноубординг

  • Аннамари Данча – 31

Прыжки с трамплина

  • Виталий Калиниченко – 28
  • Евгений Марусяк – 21
  • Антон Корчук – 17

Фристайл

  • Александр Абраменко – 33
  • Дмитрий Котовский – 20
  • Александр Окипнюк – 23

  • Анастасия Новосад – 28
  • Ольга Полюк – 34

Горнолыжный спорт

  • Иван Ковбаснюк – 28

  • Анастасия Шепиленко – 21

Санный спорт

  • Антон Дукач – 25
  • Андрей Лисецкий – 23
  • Андрей Мандзий – 33
  • Игорь Стахив – 22

  • Елена Стецкив – 27
  • Юлианна Туницкая – 18

Скелетон

  • Владислав Гераскевич – 23

Фигурное катание

  • Артем Даренский – 20
  • Максим Никитин – 27
  • Иван Шмуратко – 20

  • София Голиченкова – 17
  • Александра Назарова – 25
  • Анастасия Шаботова – 16

Шорт-трек

  • Олег Гандей – 22

  • Уляна Дуброва – 19

УЧАСТНИКИ И МЕДАЛИ

Всего в Пекине выступят около четырех тысяч спортсменов с 91 страны. Дебют у Гаити и Саудовской Аравии.

Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей
Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька С ноги в голову: жуткая травма вратаря Динамо (видео) Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Украина в Пекине-2022: знакомство с нашими олимпийцами Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Юбилей флага: как сине-желтый стал государственным – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ

Египет

30 янв

18:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять