Україна у Пекіні-2022: знайомство з нашими олімпійцями

Рівно тиждень залишився до старту зимової Олімпіади у Пекіні. Саме час познайомитись із українськими атлетами, які виступатимуть у Китаї.
СКІЛЬКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗБІРНІЙ УКРАЇНІ
Нашу країну представлять 45 олімпійців, це на 12 людей більше, ніж на Іграх-2018.
Вони боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.
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ПОПАЛИ В ІСТОРІЮ
Вперше в історії зимових Олімпіад збірна України буде представлена у жіночому бобслеї та змішаних командних змаганнях у фрістайлі (акробатика).
НАШІ ЧЕМПІОНИ
До Пекіна поїдуть чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "золото" у Пхенчхані-2018.
МОЛОДІСТЬ І ДОСВІД
Наймолодшою учасницею нашої команди є фігуристка Анастасія Шаботова. 17 січня їй виповнилося 16 років!
Цікаво, що Анастасія народилася у Москві, де й почала займатися фігурним катанням. У липні 2019 року вона змінила громадянство та переїхала до України.
А найдосвідченішою буде біатлоністка Валя Семеренко. 18 січня їй виповнилося 36!
Цікаво, що в рік, коли народилася Шаботова, Семеренко вже виступала на Олімпійських іграх у Турині-2006.
Це вже п'яті Ігри для Семеренка. 2014 року вона стала олімпійською чемпіонкою в естафеті.
СКЛАД УКРАЇНИ
Біатлон
- Антон Дудченко – 25 років
- Дмитро Підручний – 30
- Артем Прима – 34
- Артем Тищенко – 28
- Богдан Цимбал – 24
- Олена Білосюк – 35
- Дарія Блашко – 26
- Юлія Джима – 31
- Ірина Петренко – 29
- Валентина Семеренко – 36
Лижні гонки
- Олексій Красовський – 27
- Руслан Перехода – 34
- Марина Анцибор – 34
- Валентина Камінська – 34
- Юлія Кроль – 23
- Вікторія Олех – 28
- Дар'я Рубльова – 21
Бобслей
- Лідія Гунько – 28
Лижне двоборство
- Дмитро Мазурчук – 23
Сноубординг
- Аннамарі Данча – 31
Стрибки з трампліну
- Віталій Калініченко – 28
- Євген Марусяк – 21
- Антон Корчук – 17
Фрістайл
- Олександр Абраменко – 33
- Дмитро Котовський – 20
- Олександр Окіпнюк – 23
- Анастасія Новосад – 28
- Ольга Полюк – 34
Гірськолижний спорт
- Іван Ковбаснюк – 28
- Анастасія Шепіленко – 21
Санний спорт
- Антон Дукач – 25
- Андрій Лисецький – 23
- Андрій Мандзій – 33
- Ігор Стахів – 22
- Олена Стецків – 27
- Юліанна Туницька – 18
Скелетон
- Владислав Гераскевич – 23
Фігурне катання
- Артем Даренський – 20
- Максим Нікітін – 27
- Іван Шмуратко – 20
- Софія Голіченкова – 17
- Олександра Назарова – 25
- Анастасія Шаботова – 16
Шорт-трек
- Олег Гандей – 22
- Уляна Дуброва – 19
УЧАСНИКИ ТА МЕДАЛІ
Загалом у Пекіні виступлять близько чотирьох тисяч спортсменів із 91 країни. Дебют у Гаїті та Саудівської Аравії.
Буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 видах програми.
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