Україна у Пекіні-2022: знайомство з нашими олімпійцями

До Китаю поїдуть четверо олімпійських чемпіонів. Найдосвідченіша в нашому складі біатлоністка – Валя Семеренко, найюніша фігуристка – Анастасія Шаботова

У збірній України - чотири олімпійських чемпіони / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно тиждень залишився до старту зимової Олімпіади у Пекіні. Саме час познайомитись із українськими атлетами, які виступатимуть у Китаї.

СКІЛЬКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗБІРНІЙ УКРАЇНІ

Нашу країну представлять 45 олімпійців, це на 12 людей більше, ніж на Іграх-2018.

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Вони боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

ПОПАЛИ В ІСТОРІЮ

Вперше в історії зимових Олімпіад збірна України буде представлена у жіночому бобслеї та змішаних командних змаганнях у фрістайлі (акробатика).

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НАШІ ЧЕМПІОНИ

До Пекіна поїдуть чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "золото" у Пхенчхані-2018.

/ Фото: AFP

МОЛОДІСТЬ І ДОСВІД

Наймолодшою учасницею нашої команди є фігуристка Анастасія Шаботова. 17 січня їй виповнилося 16 років!

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Цікаво, що Анастасія народилася у Москві, де й почала займатися фігурним катанням. У липні 2019 року вона змінила громадянство та переїхала до України.

А найдосвідченішою буде біатлоністка Валя Семеренко. 18 січня їй виповнилося 36!

Цікаво, що в рік, коли народилася Шаботова, Семеренко вже виступала на Олімпійських іграх у Турині-2006.

Це вже п'яті Ігри для Семеренка. 2014 року вона стала олімпійською чемпіонкою в естафеті.

СКЛАД УКРАЇНИ

Біатлон

Антон Дудченко – 25 років

Дмитро Підручний – 30

Артем Прима – 34

Артем Тищенко – 28

Богдан Цимбал – 24

Олена Білосюк – 35

Дарія Блашко – 26

Юлія Джима – 31

Ірина Петренко – 29

Валентина Семеренко – 36

Лижні гонки

Олексій Красовський – 27

Руслан Перехода – 34

Марина Анцибор – 34

Валентина Камінська – 34

Юлія Кроль – 23

Вікторія Олех – 28

Дар'я Рубльова – 21

Бобслей

Лідія Гунько – 28

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук – 23

Сноубординг

Аннамарі Данча – 31

Стрибки з трампліну

Віталій Калініченко – 28

Євген Марусяк – 21

Антон Корчук – 17

Фрістайл

Олександр Абраменко – 33

Дмитро Котовський – 20

Олександр Окіпнюк – 23

Анастасія Новосад – 28

Ольга Полюк – 34

Гірськолижний спорт

Іван Ковбаснюк – 28

Анастасія Шепіленко – 21

Санний спорт

Антон Дукач – 25

Андрій Лисецький – 23

Андрій Мандзій – 33

Ігор Стахів – 22

Олена Стецків – 27

Юліанна Туницька – 18

Скелетон

Владислав Гераскевич – 23

Фігурне катання

Артем Даренський – 20

Максим Нікітін – 27

Іван Шмуратко – 20

Софія Голіченкова – 17

Олександра Назарова – 25

Анастасія Шаботова – 16

Шорт-трек

Олег Гандей – 22

Уляна Дуброва – 19

УЧАСНИКИ ТА МЕДАЛІ

Загалом у Пекіні виступлять близько чотирьох тисяч спортсменів із 91 країни. Дебют у Гаїті та Саудівської Аравії.

Буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 видах програми.