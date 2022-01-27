Биатлонисты остались в Пекине без тренера. Первый случай коронавируса в сборной Украины

Положительный тест на COVID-19 сдал тренер мужской сборной Юрай Санитра

Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Вчера олимпийская сборная Украины по биатлону в составе 23 человек отправилась в Пекин. После прилета в столицу Китая вся делегация сдала тесты на коронавирус.

По данным Суспильне.Спорт, положительный тест на COVID-19 был выявлен у тренера мужской сборной Юрая Санитры. У всех остальных представителей делегации результаты тестов отрицательные.

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После того, как словацкий специалист сдаст еще один тест, станут известны дальнейшие действия в отношении тренера. В случае повторного положительного теста Санитра будет изолирован от команды.

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Отметим, что это первый случай выявленного коронавируса в составе олимпийской сборной Украины.

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Перед вылетом в Пекин спортсмены и тренеры сдавали два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты в сборной Украины.

Напомним, перед началом сезона в мужской сборной Украины по биатлону была выявлена вспышка заболевания. Тогда на коронавирус переболели биатлонисты Артем Прима и Артем Тищенко, а также тренер Александр Кравченко.

Украинские биатлонисты по дороге в Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

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Полный состав команды, которая отправилась в Пекин:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко. Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко. Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).

Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист). Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.