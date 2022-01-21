20 января 21:45 Онлайн
Арсенал 0
Ливерпуль 2
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 19:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня был утвержден состав сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Нашу команду представят 45 спортсменов в 12 видах спорта
Состав Украины на Олимпиаду-2022
Состав Украины на Олимпиаду-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Читайте также: Летающих самураев из Ивано-Франковска перенесут в Пекин: подробности открытия Олимпиады-2022

Реклама

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает четыре Олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2022

БИАТЛОН
Мужчины
Антон Дудченко
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Артем Тищенко
Богдан Цимбал
Женщины
Юлия Джима
Дарья Блашко
Елена Билосюк (Пидгрушная)
Валентина Семеренко
Ирина Петренко
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины
Алексей Красовский
Руслан Перехода
Женщины
Марина Анцибор
Валентина Каминская
Юлия Кроль
Виктория Олех
Дарья Рублева
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Мужчины
Дмитрий Мазурчук
СНОУБОРДИНГ
Женщины
Аннамари Данча
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Мужчины
Виталий Калиниченко
Евгений Марусяк
Антон Корчук
ФРИСТАЙЛ
Мужчины
Александр Абраменко
Дмитрий Котовский
Александр Окипнюк
Женщины
Анастасия Новосад
Ольга Полюк
БОБСЛЕЙ
Женщины
Лидия Гунько
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины
Иван Ковбаснюк
Женщины
Анастасия Шепиленко
САННЫЙ СПОРТ
Мужчины
Антон Дукач
Андрей Лисецкий
Андрей Мандзий
Игорь Стахив
Женщины
Елена Стецкив
Юлианна Туницкая
СКЕЛЕТОН
Мужчины
Владислав Гераскевич
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Мужчины
Артем Деренский
Максим Никитин
Иван Шмуратко
Женщины
София Голиченкова
Александра Назарова
Анастасия Шаботова
ШОРТ-ТРЕК
Мужчины
Олег Гандей
Женщины
Ульяна Дуброва

Украинцы выступят в 12 разных дисциплинах

  • Биатлон
  • Бобслей
  • Горные лыжи
  • Лыжное двоеборье
  • Лыжные гонки
  • Санный спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Шорт-трек

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Юнайтед

Завтра

17:00

Вест Хэм

1.92

3.85

3.90

Саутгемптон

Завтра

19:30

Манчестер Сити

10.50

6.30

1.28

Лацио

Завтра

21:45

Аталанта

3.15

3.85

2.17
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
602
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
4
Тарьей Бё Тарьей Бё
458
5
Александр Логинов
413
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
535
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
483
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять