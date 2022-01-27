Біатлоністи залишились у Пекіні без тренера. Перший випадок коронавірусу у збірній України

Вчора олімпійська збірна України з біатлону у складі 23 осіб вирушила до Пекіна. Після прильоту до столиці Китаю вся делегація склала тести на коронавірус.
За даними Суспільне.Спорт, позитивний тест на COVID-19 був виявлений у тренера чоловічої збірної Юрая Санітри. У решти представників делегації результати тестів негативні.
Після того, як словацький спеціаліст здасть ще один тест, стануть відомі подальші дії щодо тренера. У разі повторного позитивного тесту Санітра буде ізольовано від команди.
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Зазначимо, що це перший випадок виявленого коронавірусу у складі олімпійської збірної України.
Перед вильотом у Пекін спортсмени та тренери складали два ПЛР-тести, всі показали негативні результати у збірній України.
Нагадаємо, перед початком сезону в чоловічій збірній України з біатлону було виявлено спалах захворювання. Тоді на коронавірус перехворіли біатлоністи Артем Прима та Артем Тищенко, а також тренер Олександр Кравченко.
Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
- Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
- Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).
- Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.
Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.