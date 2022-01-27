Біатлоністи залишились у Пекіні без тренера. Перший випадок коронавірусу у збірній України

Позитивний тест на COVID-19 здав тренер чоловічої збірної Юрай Санітра

Юрай Санітра склав позитивний тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Вчора олімпійська збірна України з біатлону у складі 23 осіб вирушила до Пекіна. Після прильоту до столиці Китаю вся делегація склала тести на коронавірус.

За даними Суспільне.Спорт, позитивний тест на COVID-19 був виявлений у тренера чоловічої збірної Юрая Санітри. У решти представників делегації результати тестів негативні.

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Після того, як словацький спеціаліст здасть ще один тест, стануть відомі подальші дії щодо тренера. У разі повторного позитивного тесту Санітра буде ізольовано від команди.

Юрай Санітра / Фото: biathlon.com.ua

Зазначимо, що це перший випадок виявленого коронавірусу у складі олімпійської збірної України.

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Перед вильотом у Пекін спортсмени та тренери складали два ПЛР-тести, всі показали негативні результати у збірній України.

Нагадаємо, перед початком сезону в чоловічій збірній України з біатлону було виявлено спалах захворювання. Тоді на коронавірус перехворіли біатлоністи Артем Прима та Артем Тищенко, а також тренер Олександр Кравченко.

Українські біатлоністи дорогою до Пекіна / Фото: Колаж: Сьогодні

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Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.

Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко. Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).

Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист). Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.