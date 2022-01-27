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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Пьяницы и раздолбаи! Российских биатлонистов не пустили на рейс в Пекин

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 января, 09:45
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Четыре человека из сборной России по биатлону не сумели вовремя улететь в Китай для участия в Олимпийских играх
Россияне Казакевич и Шашилов
Россияне Казакевич и Шашилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди тех, кого не пустили на самолет, оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.

Об этом сообщает Матч ТВ.

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Читайте также: Украинские биатлонисты отправились на Олимпийские игры

Всех их не посадила на свой борт компания "Аэрофлот". Антиковидный QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.

На Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, они отправятся как минимум с опозданием на сутки.

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  • "Если у них такая организация, тогда о каких результатах на ОИ может идти речь?"
  • "Ну ладно, спортсмены не уследили, но разве в команде нет лиц, отвечающих за контроль? Не в курсе, что QR-код действует 48 часов с момента отбора пробы?"
  • "Пахнет раздолбайством..." – негодуют в Сети болельщики РФ.

Ранее мы писали о скандале с пьянками в России перед Олимпиадой. Тренер российских биатлонисток 62-летний Шашилов оказался на грани увольнения из-за нарушения режима. Тем не менее его оставили на своем посту.

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Тренер россиянок запил – это выгодно Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

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