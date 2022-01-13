На руку Украине: в России скандал с пьянками перед Олимпиадой

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оказался на грани увольнения из-за нарушения режима

Тренер россиянок запил - это выгодно Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос относительно отставки старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Михаила Шашилова.

Об этом сообщает СЭ.

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Дело не в результатах российской сборной, а в участившихся случаях нарушения режима со стороны 62-летнего Шашилова. Между спортсменами и тренерами передаются компрометирующие видео и после того, как они дошли до руководства СБР, возможны кадровые последствия.

Вместе с тем член правления СБР Иван Черезов заявил, что вопрос об увольнении Шашилова на повестке дня не стоит.

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Как бы то ни было, а скандал в лагере россиян только на руку их конкурентам по предстоящей Олимпиаде в Пекине (4 – 20 февраля), включая сборную Украины.

Напомним, именно россиянок на их трассе в Сочи обставили украинские биатлонистки, выиграв "золото" олимпийской эстафеты-2014.

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Олимпийские чемпионки Сочи-2014

Правда, россиянки с "серебром" Игр-2014 пробыли недолго – вскоре их лишили медалей за допинг.