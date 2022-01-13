На руку Украине: в России скандал с пьянками перед Олимпиадой

В воскресенье на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос относительно отставки старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Михаила Шашилова.
Об этом сообщает СЭ.
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Дело не в результатах российской сборной, а в участившихся случаях нарушения режима со стороны 62-летнего Шашилова. Между спортсменами и тренерами передаются компрометирующие видео и после того, как они дошли до руководства СБР, возможны кадровые последствия.
Вместе с тем член правления СБР Иван Черезов заявил, что вопрос об увольнении Шашилова на повестке дня не стоит.
Как бы то ни было, а скандал в лагере россиян только на руку их конкурентам по предстоящей Олимпиаде в Пекине (4 – 20 февраля), включая сборную Украины.
Напомним, именно россиянок на их трассе в Сочи обставили украинские биатлонистки, выиграв "золото" олимпийской эстафеты-2014.
Правда, россиянки с "серебром" Игр-2014 пробыли недолго – вскоре их лишили медалей за допинг.