Умер легендарный биатлонист – он становился двукратным олимпийским чемпионом

На 71-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Анатолий Алябьев / Фото: РИА Новости

Олимпийскому чемпиону-1980 Анатолию Алябьеву в декабре прошлого года исполнилось 70 лет, а через месяц его не стало, сообщил в своем телеграм-канале Дмитрий Губерниев.

"Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP", – написал Губерниев.

Реклама

Анатолий Алябьев один из самых титулованных советских биатлонистов. На Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде-1980 он выиграл две золотые медали – в индивидуальной гонке и эстафете. Там же он завоевал бронзу в спринте.

На чемпионатах мира Алябьев завоевал две бронзовые медали – в эстафетах ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

Реклама

С 1990 по 1998 год он работал тренером в сборной России по биатлону.

Ранее мы сообщали, что на 67-м году жизни умер олимпийский чемпион-1980 по тяжелой атлетике Виктор Мазин.

Также мы писали, что не стало легендарного врача Динамо Игоря Малюты.