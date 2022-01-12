Только Джима и эстафеты. Бринзак – о медальных ожиданиях от Олимпиады

Юлия Джима - главная биатлонная надежда Украины на Олимпиаде-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Выступления украинских биатлонистов в нынешнем сезоны вызывают беспокойство накануне Игр в Пекине. Всего одна медаль в активе украинцев на Кубке мира, а до ответственных стартов осталось меньше месяца.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак надеется, что к началу Олимпиады-2022 удастся избежать потерь и поехать на соревнования сильнейшим составом.

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"Задача – доехать до Пекина. Видите, каждый день коронавирус косит спортсменов на этих соревнованиях: и на юниорских, и на IBU, и здесь тоже – почти в каждой команде. Основное – сохранить команду. Другое – подобрать пятерку лучших, чтобы мы поехали в Пекин. Есть еще месяц, чтобы выйти на высокий уровень. Но сейчас я понимаю, что за высокие места могут бороться Джима и эстафеты еще есть.

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

В мужской команде есть полное понимание по составу на Олимпиаду. Мы знаем эту пятерку, если чего-нибудь не случится, то Тищенко будет пятым. А у девушек очень нужна Ирина Петренко – это эстафетный боец, у нее характер есть, и стреляет она очень классно. И сегодня был старт первый после болезни. Конечно, было тяжело, потому что она только на антибиотиках была, и потом готовилась, не было стартов. Поэтому я очень доволен ее стартом и вижу, что она будет в команде.

Ирина Петренко / Фото: IBU

Состояние Петренко? После антибиотиков и болезни – того, что она прошла трудный путь: и дома была, и на обследовании, и лекарства много принимает... На сегодняшний день для нее это нормальное состояние. Эти девушки, Меркушина, Валентина Семеренко, Блашко – будем смотреть дальше, кто из них", – сказал Владимир Брынзак в интервью Суспильному.

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

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Напомним, что сегодня крайне неудачно выступили украинские биатлонистки в женском спринте на Кубке мира в Рупольдинге. По итогам гонки лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла только 37-е место.