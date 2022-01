Неприятный звоночек перед Олимпиадой: украинки провалили спринт в Рупольдинге

Женскую спринтерскую гонку на Кубке мира в Рупольдинге выиграла шведка Эльвира Эберг. Из украинок лучший результат показала Юлия Джима

Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки в Рупольдинге / Фото: Getty Images

Сегодня в немецком Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В женской спринтерской гонке на 7,5 км приняли участие 111 спортсменок.

Украину в спринте представляли пять биатлонисток: Юлия Джима, Ирина Петренко, Валя Семеренко, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

It is a perfect winter day here in Ruhpolding!



Mens training is in full swing before womens sprint starts at 14:30! Rumour has it that the tracks are fast today #biathlon#RUH22pic.twitter.com/lGR9pV3g9C — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 12, 2022

Идеальную стрельбу на двух огневых рубежах показала Ирина Петренко, но в скорости серьезно уступала соперницам и в итоге заняла только 41-е место.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая с одним промахом финишировала на 37-м месте. Юлия единственная из украинок, кто попал в зачетную зону.

А победительницей спринта стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Шведка на одном дыхании прошла всю дистанцию и показала время 19:45,2.

Lots of clean shooting today – but no one managed to do it faster than Elvira Oeberg!



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the IBU App! pic.twitter.com/qKOvUONLw6 — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 12, 2022

Серебро завоевала Марте Ройселанд из Норвегии, а бронзу итальянка Доротея Вирер.

Brilliant 10/10 performances from the Top 3 – and a 3rd World Cup victory for Elvira Oeberg



Elvira Oeberg

Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

Dorothea Wierer @Fisiofficial



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the IBU App! pic.twitter.com/hHIvxC2Asb — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 12, 2022

Результаты гонки:

1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вирер (0+0) +29,7

...

37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8

41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5

47. Валя Семеренко (1+0) +2:03,9

82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0

88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4