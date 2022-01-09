Украинская белоруска стала героиней биатлонного пасьюта

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд уверенно выиграла пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в воскресенье, 9 января.
Украинки Валентина Семеренко и Юлия Джима, стартовавшие 13-й и 21-й, из-за промахов заметно сдали в своих позициях на финише, став 33-й и 36-й соответственно.
А вот экс-белоруска Дарья Блашко, выступающая за Украину, поднялась с 31-й на 22-ю строчку благодаря идеальной стрельбе – все 20 ее выстрелов оказались точными!
Далее по теме
Правда, ход подвел Дарью Блашко. Ну очень медленный...
Гонка преследования. Женщины
- 1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (0+1+1+0) 33:18,8
- 2. Ханна Эберг, Швеция (0+1+0+1) +33,4
- 3. Динара Алимбекова, Беларусь (1+0+0+1) +42,7
- 22. Дарья Блашко, Украина (0+0+0+0) +2:59,7
- 33. Валя Семеренко, Украина (0+0+3+1) +4:03,1
- 36. Юлия Джима, Украина (3+0+2+1) +4:12,6
Напомним, накануне Украина впервые в сезоне завоевала награду на биатлонном Кубке мира. Медальной для нас стала одиночная смешанная эстафета. Артем Тищенко и Дарья Блашко добыли бронзу.
Читайте также:
- Украинский биатлонист вошел в пятерку лучших снайперов пасьюта
- Украина в ТОП-10 в смешанной эстафете на Кубке мира в Оберхофе
- "Валю и Юлю нужно похвалить". Велепец выделил двух украинских биатлонисток
- Очень хочет на Олимпиаду: Валя Семеренко показала лучший результат в сезоне
- "Нужно держаться подальше от русских". Звездный норвежец не хочет рисковать перед Играми
- Биатлон возвращается! Два украинца попали в ТОП-30 спринтерской гонки
- Кто поедет в Пекин? После Оберхофа Санитра определит пятерку участников Олимпиады-2022