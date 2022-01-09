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Украинская белоруска стала героиней биатлонного пасьюта

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
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9 января, 16:22
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Победительницей женской гонки преследования в немецком Оберхофе стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, из украинок шикарной стрельбой отметилась Дарья Блашко
Дарья Блашко
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд уверенно выиграла пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в воскресенье, 9 января.

Украинки Валентина Семеренко и Юлия Джима, стартовавшие 13-й и 21-й, из-за промахов заметно сдали в своих позициях на финише, став 33-й и 36-й соответственно.

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А вот экс-белоруска Дарья Блашко, выступающая за Украину, поднялась с 31-й на 22-ю строчку благодаря идеальной стрельбе – все 20 ее выстрелов оказались точными!

Правда, ход подвел Дарью Блашко. Ну очень медленный...

Дарья Блашко
Дарья Блашко / Фото: IBU

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Гонка преследования. Женщины

  • 1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (0+1+1+0) 33:18,8
  • 2. Ханна Эберг, Швеция (0+1+0+1) +33,4
  • 3. Динара Алимбекова, Беларусь (1+0+0+1) +42,7
  • 22. Дарья Блашко, Украина (0+0+0+0) +2:59,7
  • 33. Валя Семеренко, Украина (0+0+3+1) +4:03,1
  • 36. Юлия Джима, Украина (3+0+2+1) +4:12,6

Напомним, накануне Украина впервые в сезоне завоевала награду на биатлонном Кубке мира. Медальной для нас стала одиночная смешанная эстафета. Артем Тищенко и Дарья Блашко добыли бронзу.

Блашко и Тищенко принесли Украину первую медаль в сезоне Кубка мира
Блашко и Тищенко принесли Украину первую медаль в сезоне Кубка мира / Фото: Коллаж: Сегодня

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