Украинский биатлонист вошел в пятерку лучших снайперов пасьюта

После первого триумфа в сезоне наши биатлонисты сегодня были далеки от призовых мест. В Оберхофе завершилась мужская гонка преследования.

Ее победителем стал француз Кантен Фийон-Майе. Этот успех позволил ему возглавить общий зачет Кубка мира. И уже через четыре дня на этапе в Рупольдинге он будет стартовать в желтой майке лидера.

Из украинцев самое высокое место занял Богдан Цымбал. Он прошел всю дистанцию с одним кругом штрафа, это смогли сделать всего пять биатлонистов.

Master of the pursuit once again! @quentinfillon overcomes two early misses to take the Oberhof pursuit! @FedFranceSki



